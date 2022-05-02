В Украину идут заморозки: где и когда ждать минусовую температуру

В Украину идут заморозки: где и когда ждать минусовую температуру

5-6 мая ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, 6 мая и в восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что, не смотря на холодные ночи, днем температура воздуха будет прогреваться в Украине до 14-19° тепла, в южных областях и на Закарпатье до 22°. В северных регионах и в центральных областях традиционно будет несколько прохладнее – до 12-17° тепла.

Заморозки также 5-6 мая ожидаются и в Киевской области. Но в Киеве ночных заморозков в эти дни не будет.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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