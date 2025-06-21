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- Украина
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В Украину идут заморозки и сильный ветер: синоптики предупреждают о резком похолодании
Ночью 21-22 июня на западе и севере ожидаются заморозки.
В ночь на 21-22 июня на западе и севере Украины ожидаются заморозки на почве, которые могут опуститься до 0°C.
Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин в своем Telegram-канале
Он отметил важность подготовиться к неблагоприятным погодным условиям.
По его словам кроме этого, по всей стране прогнозируют сильные порывы ветра. Ветер может быть достаточно мощным, поэтому стоит заранее позаботиться о безопасности: закрыть окна, убрать с балконов и улицы легкие предметы, которые могут сорваться.
Напомним, ранее мы писали о том, что 21 июня ожидается кратковременное снижение температуры, кроме южных областей. Местами пройдут периодические дожди, преимущественно на севере страны.