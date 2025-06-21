ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5818
Время на прочтение
1 мин

В Украину идут заморозки и сильный ветер: синоптики предупреждают о резком похолодании

Ночью 21-22 июня на западе и севере ожидаются заморозки.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
В Украину идут заморозки

В Украину идут заморозки / © Pixabay

В ночь на 21-22 июня на западе и севере Украины ожидаются заморозки на почве, которые могут опуститься до 0°C.

Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин в своем Telegram-канале

Он отметил важность подготовиться к неблагоприятным погодным условиям.

По его словам кроме этого, по всей стране прогнозируют сильные порывы ветра. Ветер может быть достаточно мощным, поэтому стоит заранее позаботиться о безопасности: закрыть окна, убрать с балконов и улицы легкие предметы, которые могут сорваться.

Напомним, ранее мы писали о том, что 21 июня ожидается кратковременное снижение температуры, кроме южных областей. Местами пройдут периодические дожди, преимущественно на севере страны.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie