В Украину из Британии прибыл самолет с помощью для сил территориальной обороны: фото

В Украину из Британии прибыл самолет с помощью для сил территориальной обороны: фото

Вторжение России: в Украину доставили бронежилеты, шлемы и т.д.

В Украину 9 февраля прибыл самолет с военной помощью от Великобритании, предназначенной для сил территориальной обороны. Это военные продукты и техника.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также читайте За 90 км от границы с Украиной: в Польше приземлилось еще четыре самолета с американскими десантниками

"8-9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные товары и техника для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, шлемы и т.д. Спасибо нашим партнерам за их непреклонную политико-дипломатическую поддержку и военную помощь", – говорится в сообщении министра.

Февраль 8-9 cargo с военно-техническими намерениями идти от — общественных goods & & equipment for Territorial Defense Forces @ArmedForcesUkr :bulletproof vests, helmets ,etc. /xZL1M5doeU — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 9 февраля 2022

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Британии ракетное вооружение для противодействия российскому флоту в Черном и Азовском морях.

Посол Мельник объяснил нежелание Германии поставлять оружие Украине

Читайте также: