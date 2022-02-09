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В Украину из Британии прибыл самолет с помощью для сил территориальной обороны: фото

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В Украину из Британии прибыл самолет с помощью для сил территориальной обороны: фото

Военная помощь для Украины от Великобритании/Фото twitter.com/oleksiireznikov

Вторжение России: в Украину доставили бронежилеты, шлемы и т.д.

В Украину 9 февраля прибыл самолет с военной помощью от Великобритании, предназначенной для сил территориальной обороны. Это военные продукты и техника.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"8-9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании – военные товары и техника для сил территориальной обороны ВСУ: бронежилеты, шлемы и т.д. Спасибо нашим партнерам за их непреклонную политико-дипломатическую поддержку и военную помощь", – говорится в сообщении министра.

Напомним, ранее посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от Британии ракетное вооружение для противодействия российскому флоту в Черном и Азовском морях.

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