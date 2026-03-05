- Дата публикации
В Украину из плена вернулись 200 защитников: россияне пытками доводили военных до критического состояния
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о деталях обмена пленными, во время которого в Украину вернулись 200 военных.
В рамках первого этапа большого обмена пленными в Украину вернулись 200 защитников.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, обмен состоялся во исполнение договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве.
Домой вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности, подразделений ВМС и Территориальной обороны, а также Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Большинство уволенных — солдаты и сержанты.
Среди них есть защитники Мариуполя и Азовстали, а также военные, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях. Часть защитников находилась в плену еще с 2022 года.
Самому старшему уволенному — 59 лет, самому младшему — 27 лет. Кроме того, 18 военных отметили или отметят день рождения в марте.
По словам Лубинца, многие уволенные находятся в сложном психологическом состоянии, а у некоторых зафиксирован критически низкий вес. Представители Офиса Омбудсмана присутствовали на месте обмена и зафиксировали соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных.
Он также отметил, что этот обмен стал возможным благодаря работе украинских государственных органов в составе Координационного штаба по обращению с военнопленными и по поручению президента Украины.
Это второй обмен пленными в 2026 году. С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 6622 своих граждан.
Обмен пленными — что известно
В четверг, 5 марта, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. В результате домой вернулись 200 украинских защитников. Президент Украины подчеркнул, что 200 украинских семей получили долгожданное известие о возвращении своих родных.