В Украину из плена вернулись 200 защитников: россияне пытками доводили военных до критического состояния

В рамках первого этапа большого обмена пленными в Украину вернулись 200 защитников.

В рамках первого этапа большого обмена пленными в Украину вернулись 200 защитников.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, обмен состоялся во исполнение договоренностей, достигнутых во время переговоров в Женеве.

Домой вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности, подразделений ВМС и Территориальной обороны, а также Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Большинство уволенных — солдаты и сержанты.

Среди них есть защитники Мариуполя и Азовстали, а также военные, которые воевали на Донецком, Луганском, Харьковском и Запорожском направлениях. Часть защитников находилась в плену еще с 2022 года.

Самому старшему уволенному — 59 лет, самому младшему — 27 лет. Кроме того, 18 военных отметили или отметят день рождения в марте.

По словам Лубинца, многие уволенные находятся в сложном психологическом состоянии, а у некоторых зафиксирован критически низкий вес. Представители Офиса Омбудсмана присутствовали на месте обмена и зафиксировали соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

Он также отметил, что этот обмен стал возможным благодаря работе украинских государственных органов в составе Координационного штаба по обращению с военнопленными и по поручению президента Украины.

Это второй обмен пленными в 2026 году. С начала полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть 6622 своих граждан.

Обмен пленными — что известно

В четверг, 5 марта, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. В результате домой вернулись 200 украинских защитников. Президент Украины подчеркнул, что 200 украинских семей получили долгожданное известие о возвращении своих родных.