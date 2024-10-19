В Украину из плена вернулся любимый следователя из Мариуполя Марьяны Чечелюк: что известно

Защитнику Владиславу Андрианову удалось вернуть домой через несколько месяцев после того, как вернулась из плена его девушка.

В ночь с 18 на 19 октября впервые удалось обменять военных, получивших приговоры в судах России на длительные сроки или пожизненное заключение. Среди них – боец "Азова" Владислав Андрианов – любимый следователь Мариуполя Марьяны Чечелюк.

Об этом Марьяна Чечелюк сообщила в Instagram.

"Дома", — коротко написала Марьяна о муже.

Возлюбленный Марьяны Чечелюк уже дома / Фото: из соцсетей

28-летний боец "Азова" Владислав Андрианов пережил российский теракт в Оленовке, а в прошлом году оккупанты незаконно "приговорили" его к 25 годам колонии.

Следует отметить, что Марьяна с Владиславом были вместе в 2022 году во время обороны "Азовстали" в Мариуполе. Защитника удалось вернуть домой через несколько месяцев после того, как вернулась его девушка.

Марьяна Чечелюк и Владислав Андрианов – фото – новости 1+1 / Фото: из соцсетей

24-летняя Марьяна Чечелюк – следователь Национальной полиции из Мариуполя. Она провела в плену два года. Девушка носила нить вокруг пальца вместо обручального кольца и именно это помогало ей не терять надежду в плену.

Девушку-следователя вернули домой 31 мая 2024 года. Марьяна думала, что ее любимый уже находится на родине, но, поскольку этого тогда еще не произошло, пообещала бороться за воссоединение с ним.

Отметим, во время 58-го обмена военнопленными домой вернулись 95 защитников Украины. Это воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину. В частности, 34 военнослужащих "Азова", которые защищали Мариуполь.

Напомним, 31 мая 24-летняя следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк вернулась из плена. Девушку два года содержали в ужасающих условиях. Два года пыток, пыток, голодовки и болезней в условиях полной информационной изоляции – вот цена, которую заплатила украинка за отказ предать свою страну.

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