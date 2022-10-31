В Украину из Польши пытались ввезти технику более чем на четыре миллиона: в МВД рассказали детали

Украинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза партии цифровой техники на сумму более четырех миллионов гривен.
Пограничники Украины остановили поставку в нашу страну из Польши партии цифровой техники на значительную сумму.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как стало известно, пограничники остановили на пункте пропуска "Шегини" микроавтобус, за рулем которого находился 32-летний мужчина.
“При прохождении проверки мужчина заявил, что перемещает посылки из-за границы. В ходе проверки совместно с работниками таможни в багажном отделении в коробке среди личных вещей пограничники обнаружили партию незадекларированных девайсов. В салоне микроавтобуса мужчина скрыл телефоны, наушники и ноутбуки известных мировых производителей”, – рассказали в МВД Украины.
Ориентировочная стоимость товара составляет около 4,5 миллиона гривен. Товар пограничники изъяли.
Напомним, что россияне атаковали десять регионов и повредили 18 объектов.
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