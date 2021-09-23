В Украину из Польши завезли опасную курятину: назван производитель

В мясе была обнаружена Salmonella Enteritidis.
В Украину завезли опасное куриное мясо, в котором была обнаружена патогенная для человека бактерия сальмонелла (Salmonella Enteritidis).
Производителя и экспортера назвали в Госпродпотребслужбе Киевской области.
Напомним, курятину обнаружили 16 сентября 2021.
"Предупреждаем операторов рынка о немедленном изъятии пищевого продукта из обращения и письменное информирование компетентного органа об обнаруженном несоответствии в срок не более двух рабочих дней", — говорится в сообщении.
Мясо экспортировалось из Польши. Производитель: SuperDrob SA, Karczew; холодильный склад: AMP Logistyka, Plonsk, Poland.
Продукция отправлена в Украину в количестве 180 кг. Получатель: ООО "ЛЯМИТ", Львов.
Напомним, в Харьковской области изымают из продажи птицу с сальмонеллой. Опасную бактерию обнаружили в крыльях индейки, которую импортировали из Польши.
Сальмонела — тип бактерий семейства Enterobacteriaceae, объединяющий анаэробные грамотрицательные палочки. Сальмонеллы встречаются у диких и домашних животных. Инфекции, вызванные сальмонеллезными червями, чаще всего встречаются в виде острого гастроэнтерита или острой диареи, которую трудно отличить от другого бактериального расстройства. После употребления загрязненной пищи или воды через 6-12 часов появляются тошнота, рвота и частый понос.