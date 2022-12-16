В Украину из США поступил первый груз аварийно-ремонтного оборудования – Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что в Украину уже поступил первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования для энергетической инфраструктуры.

Об этом дипломат написала в Сети.

В частности, Бринк поблагодарила за работу украинскую ПВО во время очередной массированной ракетной атаки со стороны России утром 16 декабря.

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"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил — Украина победит", — говорится в заявлении посла.

Напомним, 13 декабря стало известно, что с военной базы США в Украину отправился самолет с энергетическим оборудованием на сумму около 13 млн долл. Это первый транш помощи от США в размере 53 млн долл., о котором было объявлено в конце ноября.

Добавим, что несколькими днями ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 275 млн долл.

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