В Украину из США поступил первый груз аварийно-ремонтного оборудования – Бринк

Бринк убеждена, что Украина победит.
Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что в Украину уже поступил первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования для энергетической инфраструктуры.
Об этом дипломат написала в Сети.
В частности, Бринк поблагодарила за работу украинскую ПВО во время очередной массированной ракетной атаки со стороны России утром 16 декабря.
"Благодарна за работу противовоздушной обороны Украины на фоне усиления нападений России на гражданскую инфраструктуру в Киеве и по всей стране сегодня утром. Первый американский груз аварийно-ремонтного оборудования уже поступил — Украина победит", — говорится в заявлении посла.
Напомним, 13 декабря стало известно, что с военной базы США в Украину отправился самолет с энергетическим оборудованием на сумму около 13 млн долл. Это первый транш помощи от США в размере 53 млн долл., о котором было объявлено в конце ноября.
Добавим, что несколькими днями ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 275 млн долл.
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