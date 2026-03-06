В Украину из Венгрии вернули задержанных инкассаторов: Сибига рассказал подробности

Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Семерых граждан Украины, которых удерживали в Будапеште, освободили. В пятницу, 6 марта, украинцы пересекли границу.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые удерживались в Будапеште», — говорится в сообщении.

По его словам, украинские консулы оказали гражданам необходимую помощь по возвращении. В МИД подчеркнули, что в операции по освобождению принимали участие сотрудники посольства Украины в Венгрии, правоохранительные органы, государственные учреждения и банки.

«Благодарю нашу команду в МИД и Посольство Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, государственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог добиться их освобождения», — отметил министр.

Задержание украинцев в Венгрии — что известно

Венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского «Ощадбанка». В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности — десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.

В Национальном банке Украины, ссылаясь на информацию «Ощадбанка», подтвердили, что 5 марта два автомобиля инкассаторской службы задержали представители правоохранительных органов Венгрии.

Венгерская Национальная налоговая и таможенная служба заявила, что задержание производилось «по подозрению в отмывании средств».

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это задержание захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введение санкций.