В Украину могли завезти партию кукурузы для попкорна, которая вызывает потерю остроты зрения

Партия кукурузы из Испании может содержать хлорпирифос.

В Украину из Испании могла попасть опасная партия кукурузы для приготовления попкорна, в которой был обнаружен хлорпирифос.

Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

"К нам поступило очередное информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF от 25 апреля 2023 года №2023.2025 относительно выявления хлорпирифоса в кукурузе для приготовления экспортируемого из Испании попкорна (производитель: Liven SA, Barcelona) в Украину", — говорится в сообщении.

Госпродслужба призывает операторов рынка, в случае обнаружения указанного груза в обращении, сообщать в управление службы в Одесской области по адресу ул. 7-я Пересыпская, или по телефону: (048) 716-13-01.

"Хлорпирифос применяют в качестве контактного инсектицида широкого спектра действия, среди симптомов отравления — боли в животе и потеря остроты зрения", — подчеркнула Госпродпотребслужба.

Напомним, в марте в Украину завезли убийственные морепродукты.

Читайте также: