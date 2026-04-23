В Украину могут вернуться 2 миллиона человек: что планирует государство

Украинцы (иллюстративное фото) / © ТСН

Реклама

Чтобы вернуть украинцев из-за границы, государство планирует развивать общины, а не просто оказывать помощь отдельным людям. По словам Министра социальной политики Дениса Улютина, после войны домой могут приехать около 2 миллионов граждан.

Об этом он рассказал во время обсуждения проекта «Новая страна», передает Правительственный портал.

Основным вызовом для государства способность территориальных общин обеспечить новых жителей необходимыми условиями для жизни. Денис Улютин подчеркнул, что возвращение людей будет зависеть от сравнения качества жизни в Европе и Украине, что включает в себя безопасность, трудоустройство, медицину и жилье.

Реклама

«По завершении активных боевых действий в Украину планируют вернуться около 2 млн человек. Наши общины должны быть способны принять такое количество новых жителей, нуждающихся в доступе к соответствующим социальным услугам и инфраструктуре. Именно поэтому важно сосредоточиться не на индивидуальной помощи возвращающимся, а на поддержке общин», — отметил Денис Улютин.

Сообщается, чтобы помогать украинцам за границей Украина открывает сеть «Центров единства». Первый подобный центр уже работает в Берлине. Там специалисты консультируют по поводу жизни в Германии, а также рассказывают о выплатах и возможностях для возвращения домой.

Также отмечается, что правительство планирует масштабировать этот опыт на другие страны, где находится наибольшее количество украинских беженцев. По словам главы Министерства социальной политики, в ближайшее время новые Центры единства планируют открыть в Чехии и Швеции. Эти центры будут работать вместе с местными властями и украинскими консульствами. Там помогут подготовить документы и получить социальную поддержку.

Украинцы заграницей — последние новости

Напомним, в ЕС планируется пересмотреть правила для украинцев с временной защитой. Речь идет о более четких условиях пребывания и возможном усилении контроля за их соблюдением.

Реклама

Кроме того, гражданам Украины, которые находятся в соседней Польше, необходимо обновить персональные данные в реестре PESEL. Украинцы, которые этого не сделают, могут лишиться прав, связанных с временной защитой в стране.

К слову, с 10 апреля на границах 29 европейских стран заработает цифровая система въезда-выезда (Entry/Exit System — EES).