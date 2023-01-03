В Украину на Рождество идут морозы и снег: синоптик рассказала, когда температура начнет падать

В Украину идут сильные морозы на Рождество (по юлианскому календарю). Минусовая температура в воздухе превратит осадки дождя в снег.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине следует ожидать похолодания и снега.

Об этом она написала в своем фейсбуке.

По ее словам, температура воздуха начнет снижаться уже в ближайшие дни, а пик похолодания придется на 6-9 января. Диденко говорит, что осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег.

"Самыми холодными в Рождественские дни и ночи будут север, часть центра, которая ближе к востоку и сам восток Украины, ночью вероятно до -10-16 градусов", — говорит синоптик.

Кроме того, Диденко рассказала, что причиной аномально теплого Нового года в Украине было отсутствие снега.

"Дополнительным содействием мощного прорыва тропической теплой воздушной массы из районов Африки было отсутствие или минимальное количество снежного покрова на момент рекордов, который хотя бы немного забрал на себя этого аномального тепла. А мы спокойно смотрим дальше, понимая, что это тепло — аномальное, что рекорды бывают, и что зима все же продолжается", — написала синоптик.

По ее словам, 4 января теплая погода еще удержится, однако осадков не будет. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-12 метров в секунду.

В Киеве 4 января температура воздуха начнет снижаться, хотя и еще будет с "плюсами", в течение дня +3+5 градусов. Осадков тоже не ожидают. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Напомним, в первый день нового года был зафиксирован очередной температурный рекорд. 1 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составляла +10,3°С, что на 4,4°С выше рекордного значения температуры в этот день 2021 года.

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