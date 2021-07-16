В Украину на военные учения приедет много иностранных участников: на СНБО обсудили их допуск

В Украину на военные учения приедет много иностранных участников: на СНБО обсудили их допуск

Вскоре в Украине состоится два масштабных военных учения с участием иностранных войск.

В пятницу, 16 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрели вопрос о допуске вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для участия в двух военных учениях "Об'єднані зусилля-2021" и "Незалежність об'єднує-2021".

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге 16 июля по итогам заседания СНБО.

"К нам приедут очень много представителей стран-партнеров на празднование 30-летия Независимости, у нас будут проведены еще военные учения. Для того, чтобы иностранные войска прибывали на наши территории нам нужно принимать соответствующие решения", — отметил Данилов.

Отметим, ожидается, что в "Объединенных усилиях — 2021" примут участие иностранные представители и подразделения от около 15 стран-членов НАТО и партнеров. "Объединенные усилия — 2021" по масштабу должны превзойти аналогичные прошлогодние обучения.

Напомним, на заседании СНБО президент Владимир Зеленский поручил разработать систему мониторинга олигархов. Ее должны разработать до 7 сентября.

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