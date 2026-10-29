В Украину надвигается арктическое похолодание со снегом: синоптики назвали точные даты

Белка в лесу / иллюстративное фото / © Unsplash

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В пятницу, 30 октября, в Украине сохраняется облачная и преимущественно тёплая погода с дождями, однако синоптики предупреждают о скором и заметном арктическом похолодании с первым мокрым снегом уже в начале ноября.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что до конца октября погода существенно не изменится: преимущественно будет облачно, с небольшими дождями и повышенной температурой. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов тепла, днём воздух прогреется до +10…+15 градусов тепла.

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По словам синоптика, 1 ноября черноморский циклон принесет в Украину первую волну похолодания — температура воздуха снизится, а именно: ночью до +3…+5 градусов, днём ожидается до +9…+11 градусов тепла.

«Ветер сменит направление на северное, усилив ощущение прохлады», — отмечает Постригань.

В то же время синоптик сообщает, что в начале новой рабочей недели из-за блокирующего антициклона над Великобританией в Черкасскую область будет беспрепятственно поступать арктический воздух, а среднесуточная температура опустится ниже +8 с тенденцией к дальнейшему снижению.

«Арктический холод проникнет в ещё тёплые южные моря, что и вызовет образование активных, хорошо насыщенных влагой циклонов. О траектории их движения пока говорить рано, следим за развитием ситуации», — сообщает метеоролог.

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Кроме того, Постригань отмечает, что после 4 ноября возможен «первый предзимний эпизод» с температурой воздуха около 0 и осадками в виде снега, местами мокрого.

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометцентра, 30 октября в Украине будет облачно с прояснениями.

«30 октября синоптическая обстановка в Украине вновь будет отличаться своеобразием: в поле высокого давления с востока определяющую роль будет играть циклоническая циркуляция с Черного моря, которая будет обусловливать облачное небо и больше дождей, чем должно было бы быть при таких сравнительно высоких значениях давления. Однако нашу погоду будет определять именно циклоническая циркуляция влажного относительно тёплого воздуха с юга. Распределение температуры не претерпит ощутимых изменений», — сообщают синоптики.

В южной части ожидаются умеренные дожди. В Карпатах, на Прикарпатье и днём местами в центральных областях пройдут небольшие осадки, на остальной территории страны синоптики осадков не прогнозируют.

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Ветер будет дуть северо-восточный, в западных областях — северо-западный, со скоростью 5–12 м/с; ночью на востоке и юго-востоке страны местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов тепла, на побережье морей — до +12 градусов тепла. Днем ожидается от +7 до +12 градусов тепла, на юге и востоке страны будет до +15 градусов тепла.

Погода в Украине 30 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 30 октября будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +7 до +12 градусов выше нуля. В Киеве ночью ожидается около +6…+8 градусов тепла, днем будет около +10.

Погода во Львове

Во Львовской области 30 октября будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. При этом синоптики предупреждают о возможном ухудшении видимости во время дождя.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью по области составит +3…+8 градусов тепла, днём ожидается от +8 до +13 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +5 до +7 градусов тепла, днём ожидается от +10 до +12 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 30 октября будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. В Днепре синоптики осадков не прогнозируют.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +4 до +9 градусов тепла;

днём от +10 до +15 градусов тепла.

В городе Днепр:

ночью ожидается от +6 до +8 градусов тепла;

днём будет от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 30 октября будет переменная облачность и без значительных осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 9–14 м/с, днём местами ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +7 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +16 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 30 октября будет облачно. Местами пройдут небольшие дожди.

Будет дуть северный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +14 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ноябре.

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