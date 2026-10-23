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В Украину надвигается атмосферный фронт: где 23 октября пройдут дожди и как долго сохранится теплая погода
Западный атмосферный фронт принесет осадки в большинстве регионов 23 октября, однако синоптики пока не прогнозируют существенного понижения температуры воздуха.
В пятницу, 23 октября, в Украине будет преобладать теплая погода, хотя западноевропейский атмосферный фронт принесет локальные дожди, туманы и повышенную облачность.
Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в период с 23 по 27 октября в Украине будет теплая погода.
«Преимущественно облачно, осень будет сопровождаться небольшими дождями и туманами. Температура ночью 6–11º тепла, днём 12–17º», — прогнозирует синоптик.
В то же время он предупреждает, что на следующей неделе «атмосферная циркуляция начнёт переходить в более прохладный режим, но пока без арктических вторжений».
ПоданнымУкргидрометцентра, 23 октября погоду в Украине будет определять атмосферный фронт из Западной Европы. Ожидается облачность с прояснениями: ночью на Правобережье, а днём в большинстве областей (кроме запада и востока) пройдут дожди.
Ветер будет юго-восточным с переходом на западный в западных регионах и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В целом сохранится тёплая погода: ночью термометры будут показывать +8…+13 (на западе и востоке +4…+9 градусов тепла), а днём воздух прогреется до +12…+17 градусов выше нуля, на юге будет несколько теплее — там воздух прогреется до +20.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 23 октября.
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