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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину надвигается атмосферный фронт: где 23 октября пройдут дожди и как долго сохранится теплая погода

Западный атмосферный фронт принесет осадки в большинстве регионов 23 октября, однако синоптики пока не прогнозируют существенного понижения температуры воздуха.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Осень / иллюстративное фото

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

В пятницу, 23 октября, в Украине будет преобладать теплая погода, хотя западноевропейский атмосферный фронт принесет локальные дожди, туманы и повышенную облачность.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в период с 23 по 27 октября в Украине будет теплая погода.

«Преимущественно облачно, осень будет сопровождаться небольшими дождями и туманами. Температура ночью 6–11º тепла, днём 12–17º», — прогнозирует синоптик.

В то же время он предупреждает, что на следующей неделе «атмосферная циркуляция начнёт переходить в более прохладный режим, но пока без арктических вторжений».

ПоданнымУкргидрометцентра, 23 октября погоду в Украине будет определять атмосферный фронт из Западной Европы. Ожидается облачность с прояснениями: ночью на Правобережье, а днём в большинстве областей (кроме запада и востока) пройдут дожди.

Ветер будет юго-восточным с переходом на западный в западных регионах и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В целом сохранится тёплая погода: ночью термометры будут показывать +8…+13 (на западе и востоке +4…+9 градусов тепла), а днём воздух прогреется до +12…+17 градусов выше нуля, на юге будет несколько теплее — там воздух прогреется до +20.

Погода в Украине 23 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 23 октября.

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