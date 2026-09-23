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В Украину надвигается ещё более сильное похолодание, но за ним последует "бабье лето": синоптики назвали точные даты
Мощный черноморский циклон принесет 23 сентября в большинство областей Украины штормовой ветер, ливни и грозы.
В среду, 23 сентября, активный циклон с Черного моря принесет в большинство областей Украины сильные дожди, грозы и штормовой ветер.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильных и продолжительных дождях 23 сентября в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях, в Запорожье, в Крыму, а во второй половине дня также в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
«Осадки будут сопровождаться сильным ветром. Непогоду вызовет активный циклон, который придет из акватории Черного моря», — отмечает Диденко.
На остальной территории Украины дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями.
Кроме того, синоптик предупреждает, что в восточной части Украины ожидается сильный штормовой ветер северного и северо-восточного направления со скоростью до 15–22 метров в секунду.
В течение дня 23 сентября максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла. В Донецкой и Луганской областях будет несколько теплее — там ожидается от +19 до +23 градусов тепла.
«По предварительным прогнозам, последние дни сентября и начало октября подарят нам прекрасную комфортную погоду. Бабье лето уже дает о себе знать», — отметила синоптик.
Руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань отмечает, что 23 сентября вторжение арктического воздуха из Скандинавии в прогретую акваторию южных морей создаст благоприятные условия для формирования мощного циклона.
Ожидается, что циклон будет проходить по маршруту через Крым, Днепр и Харьков, а его основной удар в виде обильных осадков придется на восточные регионы. В Черкасской области дожди будут значительно меньше, а столбики термометров покажут +4…+9 градусов тепла ночью и +11…+16 градусов тепла днём.
По данным Украинского гидрометцентра, 23 сентября черноморский циклон принесет на Левобережье, а также в Крым, Черниговскую, Сумскую и Полтавскую области сильные дожди, грозы и штормовые порывы ветра до 15–20 м/с.
В этих областях объявлен первый, желтый уровень опасности, поскольку непогода может затруднить движение транспорта и работу коммунальных предприятий. На остальной территории ожидается облачность с прояснениями и лишь местами кратковременные осадки.
Температура воздуха днём будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, в Карпатах — от +7 до +12 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 23 сентября.
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