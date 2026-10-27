В Украину надвигается новая волна похолодания: синоптики назвали точные даты и предупредили о дождях (карта)

Осень / иллюстративное фото / © Associated Press

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В ближайшие дни в Украине сохранится комфортная осенняя теплота до +17–18 градусов, однако уже с первых дней ноября ожидается резкое похолодание из-за вторжения холодного континентального воздуха.

Какая погода ожидается в Украине 28 октября — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в период с 26 по 29 октября в Черкасскую область будет поступать южное тепло. Ночью ожидается +5…+10 градусов тепла, днём воздух прогреется до +10…+15. По словам синоптика, временную антициклональную стабильность будут нарушать лишь в основном малоактивные фронты с небольшими дождями и туманами.

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В начале ноября характер синоптических процессов над Европой изменится. Взаимодействие Азорского и восточного антициклонов может привести к проникновению холодного континентального воздуха на территорию Украины.

Постриган советует максимально использовать последние тёплые дни для занятий на свежем воздухе, ведь осень уверенно вступает в свою холодную фазу.

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 28 октября в Украине будет облачно с прояснениями.

«В Украине, за исключением восточных, ночных и большинства западных областей, ожидаются небольшие, а на юге страны местами умеренные дожди», — прогнозируют синоптики.

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Ночью и утром в Карпатах местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 7–12 м/с, в юго-восточной части местами будут порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +14 градусов выше нуля. В Закарпатье и на юге страны ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +12…+17.

Погода в Украине 28 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 28 октября будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +9 до +14 градусов тепла.

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В Киеве ночью будет от +6 до +8 градусов тепла, днём температура воздуха поднимется до +10…+12 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 28 октября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. В регионе будет облачно с прояснениями, однако без значительных осадков.

Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть восточный со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днем ожидается от +11 до +16 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +4 до +6 градусов тепла, днём ожидается до +12…+14 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 28 октября ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди, в Днепре осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +5 до +10 градусов тепла;

днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +8 до +10 градусов тепла;

днём ожидается от +13 до +15 градусов.

Погода в Одессе

В Одесской области 28 октября будет облачно. Ночью и утром пройдут умеренные дожди, днём местами — небольшие. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром будет туман, видимость составит 1–2 км.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +17 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 28 октября будет переменная облачность и без осадков. Ночью ожидается слабый туман.

Ветер будет восточный, со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +6 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +16 градусов выше нуля.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украине ожидается снег.

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