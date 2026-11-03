В Украину надвигается новая волна потепления, но есть нюанс: синоптики назвали точные даты (карта)

Погода в Украине / © ТСН

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В среду, 4 ноября, в Украине ощутимо похолодает из-за северного антициклона. На большей части территории будет сухо, но сильный северный ветер придаст ощущение холода.

Подробный прогноз погоды — узнайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине 4 ноября — прогноз синоптиков.

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, в Украине наступает привычная для этого сезона холодная ноябрьская погода. По ее словам, холодный период будет продолжаться ориентировочно до 10 ноября.

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По ее данным, 4 ноября температура воздуха и ночью, и днем в Украине будет примерно одинаковой — в пределах +5…+9 °C, а в южной части, на юго-востоке и Закарпатье будет составлять +9…+12 °C.

Благодаря мощному антициклону Klaus с центром над Северным морем в Украине будет преобладать сухая погода. Как уточнила синоптикиня Наталья Диденко, дожди возможны только в Крыму.

Антициклон Klaus / © Наталия Диденко / Facebook

«Завтра практически повсюду в Украине ожидается сильный ветер северного направления, а мы знаем, что усиление ветра ощутимо снижает температуру воздуха. Поэтому шарфы и капюшоны завтра — обязательно!», — предостерегла синоптикиня.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 4 ноября погоду в Украине будет определять антициклон из Северного моря. Северо-западный ветер принесет холодный воздух, поэтому температура воздуха снизится — ощутимее это будет наблюдаться ночью.

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В Украине ожидается облачность с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, только на крайнем юге будет небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с.

Погода в Украине / © Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет составлять 0…+6 °C, на побережье морей — до +10 °C. Днем столбики термометров покажут +4…+9 °C, в южной части — +7…+12 °C. В Карпатах ожидается небольшой мокрый снег, температура воздуха в течение суток будет около 0 °C.

Погода в Киеве

В Киеве 4 ноября осадков не ожидается, предполагается порывистый северный ветер, отметила синоптика Наталья Диденко.

Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, в Киеве и на территории Киевской области 4 ноября прогнозируют облачность с прояснениями, без существенных осадков.

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Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью будет +1…+6 °C, днем — +4…+9 °C. В Киеве ночью ожидается +4…+6°C, днем +6…+8°C.

Погода во Львове

Как отметили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, по области предполагается облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром будет слабый туман, а на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 °C, днем будет +4…+9 °C.

В Львове ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман и гололедица на отдельных участках дорог. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1…+3 °C, днем — +6…+8 °C.

Погода в Днепре

Также 4 ноября в Днепропетровской области и в Днепре будет облачная погода без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области в течение суток будет колебаться в пределах +5…+10 °C. В городе Днепр ночью ожидается +5…+7 °C, днем столбики термометров покажут +8…+10 °C, сообщили в Гидрометеорологическом центре Днепропетровской и Донецкой областей.

Погода в Одессе

В Одесской области и в Одессе 4 ноября прогнозируют облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с. Видимость на автодорогах области будет хорошей.

По области температура воздуха ночью будет +5…+10 °C, днем — +7…+12 °C. В Одессе ночью ожидается +8…+10 °C, днем — +10…+12 °C, сообщили в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей.

Вдоль побережья Одесской области северный ветер усилится до 12-17 м/с, местами возможен небольшой дождь и сильные волны на море. Днем в Днепро-Бугском лимане кратковременно упадет уровень воды, однако вдоль всего побережья он будет оставаться безопасным.

Температура воздуха будет составлять +9…+14 °C, морской воды — +12…+13 °C. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погода в Харькове

В Харьковской области 4 ноября прогнозируют облачную погоду без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области в течение суток составит +4…+9°C.

В Харькове облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6…+8 °C, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Прогноз погоды — последние новости

Напомним, в Украину пришло похолодание, которое задержится по меньшей мере до 10 ноября. После этого ожидается потепление, но вместе с ним придут и дожди.

Ранее ТСН.ua писал, что в начале ноября в Украине ожидается ощутимое похолодание. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, он начнется 4 ноября, а в отдельных регионах 6-7 ноября возможен первый мокрый снег.

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