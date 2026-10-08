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- Украина
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В Украину надвигается похолодание: как долго ещё продержится тепло и точная дата смены погоды (карта)
По прогнозам синоптиков, 8 октября станет самым тёплым днём осени с температурой до +26 градусов тепла, после чего страну накроет похолодание с дождями.
В четверг, 8 октября, в Украине ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +26 градусов.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, 8 октября станет самым тёплым днём осени, а Украина окажется среди лидеров по температурным показателям среди европейских стран.
На большей части территории Украины температура воздуха поднимется до +20…+24 градусов выше нуля, а на западе столбики термометров достигнут +21…+26 градусов. Осадков в этот день не ожидается.
В то же время синоптик предупреждает о похолодании: 9 октября в западных и частично в северных областях пройдут дожди, а температура начнет постепенно снижаться, сокращая количество солнечных часов.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду 8 октября без осадков.
«8 октября синоптическая обстановка в Украине будет складываться таким образом, что обеспечит комфортную, очень тёплую погоду без осадков. С приближением атмосферного фронта из Западной Европы у нас начнёт снижаться давление, более заметно на Правобережье, а днём — и на севере Левобережья; воздушные потоки над Украиной сменятся с тёплых западных на ещё более тёплые южные», — отмечают синоптики.
В южной части страны, в Харьковской и Луганской областях, ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 5–10 м/с, днем в Карпатах местами порывы до 15–20 м/с. Температура в дневные часы составит от +18 до +24 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается вкрупных украинских городах 8 октября.
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