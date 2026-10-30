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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину надвигается похолодание: синоптики рассказали, какой будет погода 30 октября

Хотя 30 октября страну ещё будет согревать влажный южный воздух, синоптики уже предупреждают о приближении мощной волны арктического холода с северными ветрами.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Осень / иллюстративное фото

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

В пятницу, 30 октября, в Украине сохранится облачная и относительно теплая погода до +15 градусов тепла с дождями в отдельных регионах.

По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, до конца октября погода существенно не изменится: преимущественно будет облачно, с небольшими дождями и повышенной температурой. Ночью ожидается от +5 до +10 градусов тепла, днём воздух прогреется до +10…+15 градусов тепла.

Синоптик сообщает, что 1 ноября черноморский циклон принесет в Украину первую волну похолодания — температура воздуха снизится, а именно: ночью до +3…+5 градусов, днём ожидается до +9…+11 градусов тепла.

Постригань предупреждает о северном ветре и притоке арктического воздуха из-за блокирующего антициклона над Великобританией. Это приведет к снижению среднесуточной температуры ниже +8 и образованию влажных циклонов над южными морями, а уже после 4 ноября возможна первая предзимняя погода с температурой около 0 и мокрым снегом.

Метеорологическая карта

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометцентра, 30 октября в стране ожидается облачность с прояснениями и влиянием черноморского циклона, который принесет влажный теплый воздух с юга.

На юге пройдут умеренные дожди, в Карпатах, на Прикарпатье и местами в центре — небольшие осадки, а на остальной территории сохранится сухая погода. Ветер северо-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с на востоке и юго-востоке.

Дневная температура составит от +7 до +12 градусов тепла, а на юге и востоке воздух прогреется до +15 градусов выше нуля.

Погода в Украине 30 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 30 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 30 октября.

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