В Украину надвигается шквал непогоды и новое похолодание: синоптики назвали точные даты смены погоды

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В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное изменение погодных условий с тенденцией к общему потеплению, несмотря на локальные дожди и грозы в большинстве областей. Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 17 июня в Украине ожидается от +20 до +24 градусов тепла. На юге, юго-востоке и в Днепропетровской области будет несколько теплее — от +23 до +26 градусов тепла.

По прогнозу Диденко, дожди вероятны в западных (кроме Ровенской области и Волыни) и в центральной части Украины. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

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В Киеве 17 июня будет сухо, а температура воздуха в течение дня поднимется до +20…+22 градусов выше нуля.

«В дальнейшем температура воздуха будет незначительно колебаться с тенденцией к повышению в конце недели. Возможны периодические дожди, за исключением южной части Украины», — сообщает синоптик.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что 17 июня будут формироваться отдельные грозовые очаги с кратковременными ливнями различной интенсивности. Температура ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +19…+24 градусов тепла.

По словам метеоролога, в четверг, 18 июня, ситуация в атмосфере начнёт меняться благодаря западному антициклону, который принесёт в наш регион долгожданное улучшение погоды. Дождей станет значительно меньше, начнёт дуть западный ветер, а солнце постепенно будет прогревать воздух. Благодаря этому ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла, а днем поднимутся до вполне комфортных +22…+27 градусов.

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Синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью для NV рассказал, что в ближайшие дни в Украине станет теплее.

«17 июня до +24 почти по всей стране, а на юге — до +29 градусов. Ночные температуры тоже будут постепенно повышаться: 18 июня — до +10–+15, а в пятницу и субботу, 19–20 июня, по всей территории Украины ночью ожидается +13–+19 градусов. В дальнейшем, в период с 21 по 25 июня, ночная температура прогреется до +15–+22 градусов, а дневные показатели будут достигать +23–+29», — рассказал синоптик.

В то же время он предупредил, что новая волна похолодания может начаться с 25 июня — тогда температура воздуха снизится на 3–5 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, 17 июня в Украине будет переменная облачность. День пройдет без осадков, однако днём, за исключением юга и юго-востока, местами возможны кратковременные дожди и грозы.

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Ветер будет преимущественно западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла на побережье морей и до +17. Днём температура воздуха составит от +19 до +24 градусов тепла, на юге страны ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

Погода в Украине 17 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 17 июня ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +9…+14 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +22 градусов выше нуля.

Погода во Львове

17 июня погоду во Львовской области будет определять атмосферный фронт, движущийся от циклона, который сейчас бушует над Финляндией, сообщают в областном гидрометцентре. В связи с этим в регионе ожидается облачная погода с прояснениями: если ночь пройдет без осадков, то уже утром и днем пройдут кратковременные дожди с грозами. В связи с этим метеорологи объявили первый, желтый, уровень опасности из-за грозовой активности в первой половине дня 17 июня.

Синоптики предупреждают об опасности во Львовской области 17 июня / © Укргидрометцентр

В течение суток будет дуть западный ветер со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. На территории области температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 градусов тепла, а днём столбики термометров поднимутся до +19…+24 градусов тепла.

Во Львове ночью будет немного теплее — от +10 до +12 градусов, а днём ожидается вполне комфортная температура от +21 до +23 градусов выше нуля.

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Погода в Одессе

В Одесской области 17 июня ожидается переменная облачность. Днём местами возможен кратковременный дождь с грозами. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +15 до +17 градусов тепла, днём воздух прогреется до +26 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 17 июня будет преобладать переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днём возможны грозы.

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Ветер будет юго-западным и будет дуть со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, днём местами с порывами до 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов выше нуля.

В Харькове столбики термометров будут показывать ночью от +11 до +13 градусов тепла, днём — от +23 до +25 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 17 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди, кое-где с грозами.

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Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +8 до +13 градусов тепла;

днём от +24 до +29 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров покажут:

ночью от +11 до +13 градусов тепла;

днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ожидается в Украине до конца недели.

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