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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину надвигается южный циклон с ливнями: синоптики дают неутешительный прогноз до конца недели

До конца недели в Украине сохранится прохладная погода с заморозками на поверхности почвы, а уже накануне выходных страну охватит южный вихрь.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Осень / иллюстративное фото

Осень / иллюстративное фото / © unsplash.com

В Украине 15 октября сохранится прохладная осенняя погода с дождями в отдельных регионах, туманом и ночными заморозками на почве.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что от Финляндии до Кипра простирается высотная впадина, охватывающая два центра циклонов.

Для Украины это означает, что до конца недели сохранится адвекция более прохладного воздуха и благоприятные условия для развития циклонов.

«Следующий южный вихрь с порцией осенних дождей ожидается уже накануне выходных. Осень набирает силу, переходный сезон — он такой», — отметил на своей странице в Facebook синоптик.

Метеорологическая карта

Метеорологическая карта

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 15 октября в Украине будет облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди пройдут в большинстве регионов, тогда как на востоке и юго-востоке они будут умеренными, а днём местами возможны сильные ливни.

В то же время в большинстве северных и центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях существенных осадков не ожидается. Будет преобладать северный ветер со скоростью 5–10 м/с, а дневная температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, на крайнем востоке страны ожидается до +19 градусов.

Погода в Украине 15 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 октября / © Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы до -3 градусов ниже нуля в северных, Винницкой и Черкасской областях. В этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий», — отмечают метеорологи.

Синоптики предупреждают о заморозках в ряде областей Украины 15 октября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о заморозках в ряде областей Украины 15 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 15 октября.

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