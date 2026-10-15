В Украину надвигается южный циклон с ливнями: синоптики дают неутешительный прогноз до конца недели

Осень / иллюстративное фото / © unsplash.com

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В Украине 15 октября сохранится прохладная осенняя погода с дождями в отдельных регионах, туманом и ночными заморозками на почве.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что от Финляндии до Кипра простирается высотная впадина, охватывающая два центра циклонов.

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Для Украины это означает, что до конца недели сохранится адвекция более прохладного воздуха и благоприятные условия для развития циклонов.

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«Следующий южный вихрь с порцией осенних дождей ожидается уже накануне выходных. Осень набирает силу, переходный сезон — он такой», — отметил на своей странице в Facebook синоптик.

Метеорологическая карта

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 15 октября в Украине будет облачная погода с прояснениями. Небольшие дожди пройдут в большинстве регионов, тогда как на востоке и юго-востоке они будут умеренными, а днём местами возможны сильные ливни.

В то же время в большинстве северных и центральных областей, а также в Одесской и Николаевской областях существенных осадков не ожидается. Будет преобладать северный ветер со скоростью 5–10 м/с, а дневная температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, на крайнем востоке страны ожидается до +19 градусов.

Погода в Украине 15 октября / © Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы до -3 градусов ниже нуля в северных, Винницкой и Черкасской областях. В этих регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

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«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий», — отмечают метеорологи.

Синоптики предупреждают о заморозках в ряде областей Украины 15 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 15 октября.

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