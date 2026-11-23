Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 24 ноября

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Во вторник, 24 ноября, в Украине ожидается резкое ухудшение погоды с снегом, мокрым снегом и гололедом, вызванное активным южным циклоном. Из-за сильных порывов ветра, налипания мокрого снега и скользких дорог во многих областях объявлен первый уровень опасности.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину надвигается значительное похолодание, вызванное южным циклоном. Как предупреждает Диденко, в ближайшую ночь на востоке Украины и в Полтавской области будут продолжаться сильные осадки. В течение дня 24 ноября снег и мокрый снег ожидаются на западе и севере, а на остальной территории — без существенных осадков.

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«Внимание! На дорогах из-за осадков и понижения температуры воздуха будет скользко — соблюдайте равновесие и будьте внимательны. Травматологам сверхурочная работа не очень-то нужна», — предупреждает синоптик.

Температура воздуха днём и ночью будет держаться около нуля, лишь на юге и юго-востоке будет немного теплее. В Киеве 24 ноября ожидается снег с мокрым снегом, порывистый северо-западный ветер, гололед и температура около нуля градусов в течение суток.

Диденко также отмечает, что к концу недели похолодание усилится, и температура снизится ещё на несколько градусов.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в течение суток 24 ноября температура воздуха будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, а ночью и утром на дорогах образуется гололед, в связи с чем в Черкасской области объявлен первый, желтый, уровень опасности. Ожидается, что после прохождения непогоды в регионе сформируется снежный покров высотой от 1 до 4 см, преимущественно в южных и центральных районах, а уже с 27 ноября синоптики прогнозируют постепенное усиление морозов.

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Метеорологическая карта

В Украинском гидрометцентре сообщают, что во вторник, 24 ноября, в Украине ожидается облачная погода со снегом, мокрым снегом и гололедом, в связи с чем в ряде областей объявлен первый, желтый, уровень опасности.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 24 ноября / © Укргидрометцентр

По данным синоптиков, ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей пройдут умеренные дожди с мокрым снегом, а в Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается значительный мокрый снег с налипанием. На остальной территории ночью и днём, кроме юга, пройдёт небольшой снег, а в Карпатском регионе — умеренный.

Преобладать будет северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, однако ночью в центральных, восточных и южных, а днем также в западных областях порывы будут достигать опасных 15–20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, на юго-востоке и днём на юге составит +1…+6 градусов тепла, а в Карпатах сохранятся морозы на уровне +5…+10 градусов.

Погода в Украине 24 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 24 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду, местами с небольшим снегом.

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На дорогах ожидается гололед, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью и днём будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла. В Киеве ночью будет от 0 до -2 мороза, днём ожидается 0…+2 градуса тепла.

Погода во Львове

Во вторник, 24 ноября, погоду во Львовской области будут определять атмосферные фронты, связанные с циклоном над Слобожанщиной. По данным синоптиков, ожидается облачная погода со снегом, который местами в области будет значительным, а на дорогах образуется гололед.

Западный ветер будет достигать 9–14 м/с с порывами до опасных 15–20 м/с, что будет сопровождаться метелями, в связи с чем в области и во Львове синоптики объявили первый, желтый, уровень опасности.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях во Львовской области 24 ноября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха во Львовской области ночью составитот -1 до –6 градусов мороза, а днём будет колебаться от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла. В самом Львове ночью ожидается -2…-4 градуса мороза, а днём — от -1 градуса мороза до +1 градуса тепла.

Погода в Харькове

Во вторник, 24 ноября, в Харьковской области и в областном центре синоптики прогнозируют облачную погоду с обильными осадками и сильным ветром, из-за чего в регионе объявили первый, желтый, уровень опасности. По данным синоптиков, ночью в области пройдет сильный дождь, местами с мокрым снегом, а днём ожидается снег, мокрый снег, слабая метель и гололед на дорогах.

Синоптики предупреждают о порывах ветра в Харьковской области 24 ноября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о сильном дожде с мокрым снегом в Харьковской области 24 ноября / © Укргидрометцентр

Северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с будет усиливаться до опасных порывов 15–20 м/с в течение всего суток. Температура воздуха по области составит 0…+5 градусов тепла, а в самом Харькове будет колебаться в пределах 0…+2 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 24 ноября будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9–14 м/с, местами возможны порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха в области ночью ожидается от -1 мороза до +4 тепла, днём ожидается от +3 до +8 градусов тепла.

В Одессе температура ночью составит от +1 до +3 градусов тепла, днём воздух прогреется до +4…+6 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 24 ноября будет облачно. Ночью повсеместно, днём местами дождь с мокрым снегом, прогнозируют синоптики. Ветер западный со скоростью 7–12 м/с.

В то же время синоптики предупреждают о порывах ветра до 15–20 м/с; в связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасности в Днепропетровской области / © Укргидрометцентр

Температура воздуха в области в течение суток будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла, в городе Днепр в течение суток ожидается +1–+3 градуса выше нуля.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в Украине до конца недели.

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