В Украину надвигаются атмосферные фронты: в каких регионах пройдут грозы, а где сохранится жара

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 7 июля / © unsplash.com

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Во вторник, 7 июля, погода в Украине будет контрастной, ведь под влиянием смещенных атмосферных фронтов часть областей накроют грозовые дожди и резкое похолодание, тогда как на юге и востоке по-прежнему будет стоять жара.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 7 июля в Украине местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Эксперт отмечает, что выпадения осадков не ожидается.

Ветер будет дуть с запада, в частности в северных и западных областях он будет порывистым. Температура воздуха по стране будет колебаться от +20 до +26 градусов тепла, на юге и востоке будет несколько теплее — там ожидается от +24 до +28 градусов тепла.

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По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, во вторник, 7 июля, ночь пройдет преимущественно без осадков. Однако уже днём западные регионы, а также Одесскую, Николаевскую и Винницкую области накроют грозовые дожди. На остальной территории страны погода останется сухой.

Синоптик отмечает, что ветер, который ночью будет постоянно менять направление, днём стабилизируется на юго-западном с скоростью 5–10 метров в секунду, хотя во время гроз его порывы местами могут достигать 15–20 метров в секунду.

Что касается температуры, то на западе и севере ночь будет довольно прохладной — от +9 до +14 градусов, а днём воздух прогреется до +19…+24 градусов. В других областях ночные показатели будут колебаться в пределах +13…+18 градусов, тогда как днем наступит настоящая жара — от +26 до +32 градусов.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 7 июля в стране ожидается переменная облачность. Погода будет различаться в зависимости от региона: если ночью дожди пройдут только на западе, то днём кратковременные ливни, местами с грозами, распространятся на северные, центральные, а также Одесскую и Николаевскую области. На остальной территории Украины осадков не предвидится.

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Ветер будет преобладающе дуть с юго-запада, его скорость составит 7–12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+16 градусов, а в Закарпатье и в южной части страны столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +24 до +29 градусов, тогда как на западе и севере будет намного прохладнее — всего +18…+24 градуса.

Погода в Украине 7 июля / © Укргидрометцентр

В свою очередь, руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что сейчас от Гренландии до Черного моря растянулась огромная высотная барическая впадина, связанная с циклоном у поверхности земли. Именно из-за неё над Украиной сейчас висит холодный воздух.

«В течение текущей рабочей недели под влиянием этой барической системы будет находиться и Черкасская область. В наш регион будет поступать свежий воздух из северных широт, что снизит вероятность возвращения жары. Поэтому на длительный период солнечной и сухой погоды пока рассчитывать не стоит», — прогнозирует синоптик.

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По словам метеоролога, во вторник и среду, 7–8 июля, погода будет переменчивой и прохладной. Периодически будут идти дожди с грозами, причем самые сильные осадки ожидаются днём в среду. Столбики термометров ночью покажут +12…+17 градусов, а днем поднимутся до +22…+27 градусов.

Метеорологическая карта

Ранее синоптики сообщили, что до конца недели на всей территории Украины будет наблюдаться заметное понижение температуры воздуха, особенно ночью. Повсюду пройдут дожди, местами с грозами и шквалами.

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