В Украину надвигается похолодание / © unsplash.com

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В большинстве регионов Украины 4 сентября будет преобладать теплая и сухая погода с переменной облачностью, однако прохлада с дождями ожидается лишь в некоторых северо-западных областях.

Подробный прогноз погоды в Украине на пятницу — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине 4 сентября

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует 4 сентября в Украине преимущественно сухую и комфортную погоду. По словам специалиста, температура воздуха в течение дня составит от +22 до +25 градусов тепла. Наиболее прохладно будет только на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях, в этих регионах столбики термометров будут показывать от +19 до +22 градусов тепла.

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В то же время Диденко отмечает, что жарко будет в южной части Украины, в восточных областях, а также в Днепропетровской области — ожидается от +28 до +30 градусов тепла.

«4 сентября в Украине дождей почти не будет, за исключением Волыни, Ровенской и Житомирской областей, где пройдут небольшие осадки. В Киеве, в нашей любимой столице, завтра без значительных осадков, максимальная температура воздуха +23…+24 градуса тепла», — прогнозирует Наталья Диденко.

В свою очередь, руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что 4 сентября погоду будет определять высотная впадина Скандинавского циклона.

«В нестабильной воздушной массе атлантического происхождения под воздействием все еще активного сентябрьского солнца днем будет развиваться конвективная облачность, местами с кратковременными грозовыми дождями. При прояснениях и достаточной влажности воздуха в ночь на 4 сентября возможны первые осенние туманы», — прогнозирует синоптик.

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По его словам, ночью температура будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается комфортная температура +22…+27 градусов тепла.

В Украине 4 сентября ожидается от +22 до +30 градусов тепла / © unsplash.com

По данным Украинского гидрометцентра, 4 сентября в Украине ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода, обусловленная полем повышенного давления. Только днём на северо-западе и в Киевской области атмосферный фронт принесёт местами небольшой дождь, а в Карпатах возможны порывы юго-западного ветра до 15–20 м/с (в целом по стране будет дуть ветер со скоростью 5–10 м/с).

Ночью и утром на севере, западе и в центре местами будет сохраняться туман. Ночная температура составит +8…+14 градусов тепла, а на юге и юго-востоке ожидается от +14 до +19 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до +22…+27, на юго-востоке — до +30, тогда как в западных областях из-за прохладной воздушной массы будет +18…+23 градуса тепла.

Погода в Украине 4 сентября 2026 года / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и городе Киеве 4 сентября будет облачная погода с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами будут идти небольшие дожди. По области ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём температура составит около +25 градусов тепла.

Погода во Львове

В областном гидрометцентре сообщают, что погоду во Львовской области 4 сентября будет определять южная часть циклонической депрессии над Великобританией и Скандинавией. В целом в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков.

Однако метеорологи предупреждают: на территории Львовской области и в городе Львове 4 сентября ночью и утром будет туман, видимость составит 200–500 м. В связи с этим в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о тумане во Львовской области 4 сентября / © Укргидрометцентр

Ветер будет юго-западный и будет дуть ночью со скоростью 3–8 м/с, днём — со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, в горах местами будет +7 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается +22…+24 градуса тепла.

Погода в Харькове

По прогнозам синоптиков, 4 сентября в Харьковской области ожидается переменная облачность, а значительных осадков не предвидится. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

На территории области столбики термометров ночью покажут +12…+17 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла. Непосредственно в Харькове также сохранится сухая погода с аналогичным ветром, при этом ночные показатели температуры составят +14…+16 градусов тепла, а дневные достигнут +25…+27 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 4 сентября будет ясно, без осадков, прогнозируют синоптики. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +10 до +15 градусов тепла;

днём от +25 до +30 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +14 до +16;

днём от +26 до +28.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 4 сентября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет переменного направления и дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, местами до +12 градусов тепла, днём воздух прогреется до +25…+30 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +18 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов выше нуля.

Температура морской воды составит от +22 до +23 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине до конца недели.

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