В Украину надвигаются дожди: прогноз погоды на 22, 23 и 24 августа

В Украину надвигаются дожди: прогноз погоды на 22, 23 и 24 августа

Осадки ожидаются в западных и северных областях.

В течение воскресенья, 22 августа, в Украине будет солнечно и тепло. С понедельника, 23 августа, начнутся дожди: сначала — из западных областей, а во вторник, 24 августа, осадки ожидаются и в северных регионах.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА

В Украине будет царить поле повышенного давления, то есть будет меньше облаков, больше солнца и комфортные температуры. Температура ночью 9-15 градусов, на побережье морей, на востоке — до 19 градусов. Днем столбики термометров покажут 22-28 градусов.

В Киеве без осадков. Ночью 14-16 градусов, днем 24-26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 22 августа 2021 года / Укргидрометцентр

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

В большинстве регионов будет солнечно и без осадков. Грозовые дожди пройдут лишь в западных областях. Температура ночью 9-15 градусов, на побережье морей, на востоке — до 19 градусов. Днем 22-28 градусов.

В Киеве без осадков. Ночью 13-15 градусов, днем 24-26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 августа 2021 года / Укргидрометцентр

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

В западных, днем местами и в северных областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков. Облаков станет больше, а температура начнет снижаться. Температура ночью 10-16 градусов, на побережье морей 17-19 градусов. Днем 21-27 градусов, на юге и востоке страны до 29 градусов, в Волынской и Ровенской областях 15-20 градусов.

В Киеве днем кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 13-15 градусов, ночью 24-26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 августа 2021 года / Укргидрометцентр

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