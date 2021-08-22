В Украину надвигаются грозовые дожди: прогноз погоды на 23 и 24 августа

В Украину надвигаются грозовые дожди: прогноз погоды на 23 и 24 августа

Осадки начнутся с западных областей, а затем дожди пройдут и в северных.

В Украину надвигаются дождевые облака. В понедельник, 23 августа, осадки ожидаются во всех западных областях, а во вторник, 24 августа, к ним добавятся еще и северные, включая Киев.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

Солнечно и без осадков будет в большинстве регионов Украины. В западных областях ожидаются грозовые дожди.

Температура ночью 9-15 градусов, на побережье морей, на востоке — до 19 градусов. Днем 22-28 градусов.

В Киеве осадков не будет. Температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 августа 2021 года / Укргидрометцентр

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

В западных и северных областях пройдут дожди с грозами. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 10-16 градусов, на побережье морей 17-19 градусов. Днем 21-27 градусов, на юге и востоке страны до 29 градусов, в Волынской и Ровенской областях 15-20 градусов.

В Киеве кратковременный грозовой дождь. Температура ночью 13-15 градусов, ночью 24-26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 августа 2021 года / Укргидрометцентр

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