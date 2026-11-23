Снег и резкое похолодание: Украину накроет волна морозов / © ТСН

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В Украину в конце ноября движется существенное похолодание. В ближайшие дни в части областей пройдет снег и мокрый снег, а на выходных температура воздуха ночью местами опустится до -16 градусов.

Каким будет прогноз погоды до конца этой недели, 24-29 ноября, рассказал синоптик Игорь Кибальчич на портале «Метеопрог».

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Какая будет погода в Украине завтра, 24 ноября

По словам синоптика, завтра, 24 ноября, на большей части территории Украины, за исключением южных областей, ожидается небольшой снег и мокрый снег. На западе и северо-востоке местами возможны умеренные осадки.

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Температура воздуха ночью составит от -4 до +1 градуса, днем от -1 до +4 градусов.

Прогноз погоды на 25 и 26 ноября.

В среду, 25 ноября, ночью в отдельных регионах Кибальчич прогнозирует небольшой или мокрый снег. Днем существенных осадков не ожидается.

По словам синоптика, температура ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, днем от -2 до +3 градусов. В Карпатах будет гораздо холоднее: ночью до -11 градусов мороза, днем — от -1 градуса мороза до -6 градусов мороза.

В четверг, 26 ноября, большинство областей накроет облачная погода без осадков, говорит синоптик. Лишь ночью на севере Левобережья местами возможен небольшой снег.

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Температура ночью составит -2…-7 градусов, в Карпатах и Прикарпатье — до -11 градусов. Днем воздух прогреется до -2…+3 градусов. Теплее всего будет в Крыму и Одесской области — до +8 градусов.

Дожди, мокрый снег и морозы: погода 27–29 ноября

В пятницу, 27 ноября, дождь и мокрый снег Кибальчич прогнозирует юго-западные области и Крым. На остальной территории Украины сохранится сухая погода.

Температура ночью составит -3…-8 градусов, днем -3…+2 градуса. В южных областях будет теплее: ночью +1…+6 градусов, днем — до +8 градусов.

Синоптик предупредил, что в субботу, 28 ноября, на погоду в Украине повлияет выступление Скандинавского антициклона, который принесет холод без осадков.

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Ночью температура опустится до -6…-11 градусов мороза, днем — до 0…-5 градусов мороза. В южных областях будет несколько теплее: ночью от -4 до +1 градуса, днем от -2 до +3 градусов.

В воскресенье 29 ноября холодная погода без осадков сохранится по всей стране. Ночью столбики термометров покажут -6…-11 градусов. Синоптик предупреждает, что в западных областях местами мороз усилится до -13 градусов. В Карпатах температура может опуститься до -16 градусов °С.

Днем ожидается от -4 до +1 градуса. В то же время в Карпатах будет морозно даже в светлое время суток -4…-9 °С.

Напомним, сегодня, 23 ноября, Украину засыпает первым снегом. Мы писали, в каких городах уже царит настоящая зима.

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