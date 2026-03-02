В Украину надвигаются морозы и снег: синоптики рассказали, в какие регионы вернется зима, а где будут паводки

Синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

В ближайшие дни погода в Украине будет отмечаться противостоянием циклонических фронтов и антициклонов, что принесет как весеннее потепление, так и мокрый снег с гололедом. В то же время синоптики предупреждают о риске масштабных паводков в стране.

Подробнее о погоде в Украине в первые дни весны — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине в ближайшие дни

Синоптик Наталья Диденко предупреждает украинцев о резкой смене погоды в ближайшие дни.

По словам Диденко, из-за влияния циклона Doreena в восточных и южных областях ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Несмотря на то, что ближайшей ночью и завтра утром небольшие осадки возможны почти по всей стране, уже днем антициклон Iakl вытеснит влагу из северных и западных регионов.

По словам Диденко, атмосферные фронты циклона Doreena будут забрасывать дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг / © Наталия Диденко / Facebook

В то же время представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит отмечает, что стоит ожидать определенных «сюрпризов» от погоды. По его словам, в марте часто наблюдаются: гололед, мокрый снег и сильный ветер.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Украине 3 марта будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, лишь в большинстве западных, ночью и в восточных областях без осадков.

Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами будет сохраняться гололедица, на Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Столбики термометра будут колебаться от +3 тепла до -2 мороза ночью, днем до +5 тепла, на западе и юге страны ожидается от +6 до +11 градусов тепла.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 3 марта / © Укргидрометцентр

В Украине до середины марта будут господствовать антициклоны до середины марта

По словам начальника Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, до середины марта в регионе будут господствовать антициклоны. Это обеспечит сухую погоду с ночными морозами и умеренным дневным теплом, что поможет спокойному таянию снега.

Метеоролог отметил, что 3 марта с севера поступит холодный атмосферный фронт, который принесет облачность, небольшой мокрый снег и дождь. Температура будет колебаться от 0 ночью до +3 градусов днем, на дорогах возможна гололедица.

Как отметил синоптик, в среду и четверг, 4-5 марта, влияние антициклона снова усилится. Осадки прекратятся, погода будет солнечной, а дневная температура поднимется до +7 градусов тепла.

«Солнца станет больше, а осадков не ждем. Усиленный ветер будет отбирать ощущение теплых градусов. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла», — отметил Постригань.

Синоптики предупреждают о масштабных подтоплениях в Украине

Укргидрометцентр предупреждает о подъеме уровней воды в реках в течение 2-5 марта. Из-за таяния снега и осадков на отдельных реках бассейна Западного Буга и Стыри (Львовская область, Волынская область) ожидается рост уровней до полуметра (0,1-0,5 м). Возможен выход воды на пойму возле села Литовеж, городов Буск и Шептицкий. В регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

На реках и притоках Южного Буга, Ингула, Тилигула уровень воды поднимется на 0,1-0,5 м. В Винницкой области возможен выход на пойму, а в Кировоградской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях вода будет удерживаться на поймах. В этих регионах объявлен І уровень опасности, желтый.

Наиболее опасная ситуация сложилась на реке Кодыма в Николаевской области. В регионе возможно частичное подтопление жилых домов в прирусловых зонах населенных пунктов. В регионе объявили II уровень опасности, оранжевый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области 3 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. По области ночью и утром на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура на Киевщине ночью будет колебаться от +1 градуса тепла до -4 градусов мороза, днем ожидается до +8 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в Киеве 3 марта весь день будет облачным. Без осадков.

Температура воздуха ночью составит до +3 градусов тепла, днем — от +4 до +5 градусов тепла.

Погода в Киеве 3 марта

Погода в Одессе

Во вторник 3 марта в Одессе и области ожидается переменная облачность. По прогнозу синоптиков день пройдет преимущественно без существенных осадков, хотя местами по региону возможен небольшой дождь.

Ночные температуры будут колебаться от -3 мороза до +2 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +11. В Одессе ожидается от +7 до +9 градусов тепла.

В то же время водителям следует быть внимательными, ведь ночью и утром на автодорогах области и вдоль побережья будет наблюдаться дымка, что ограничит видимость до 1-2 км. На море ожидается легкое волнение, уровень воды остается безопасным. В лиманах еще сохраняется незначительный ледовый покров (1-5%), а температура морской воды составит от +2 до +3 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают о гидрологической опасности желтого уровня. Из-за таяния снега и работы водохозяйственных объектов в течение 2-5 марта на реках Тилигул (район Березовки) и Савранка (приток Южного Буга) ожидается подъем уровней воды с ее дальнейшим удержанием на поймах.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Одесской области 2-5 марта

Погода в Днепре

В Днепре и Днепропетровской области 3 марта будет облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ночью и утром на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура по области:

ночью будет колебаться от -4 градусов мороза до +1 градуса тепла;

днем будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла.

По городу Днепр:

ночью столбики воздуха будут показывать от -2 градусов мороза до 0 градусов;

днем от +3 до +5 градусов тепла.

Погода в Харькове

Во вторник, 3 марта, на Харьковщине будет преобладать облачная погодас прояснениями. Утром и днем по всей области, включая Харьков, ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Водителям и пешеходам стоит быть осторожными — на дорогах прогнозируют гололед.

Температурные показатели по области ночью будут колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +5 градусов. В самом Харькове ночная температура будет держаться около 0°, дневная составит от +2 до +4 выше нуля.

Синоптики отмечают, что начало весны в регионе выдалось аномально теплым. 1 марта в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд: столбики термометров поднялись до +10,8 градусов Цельсия, что на 1,1 градусов Цельсия превысило предыдущий максимум, установленный в 2020 году.

В Харькове зафиксировали очередной температурный рекорд / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

В течение недели на Львовщине будет господствовать поле повышенного давления, что принесет в регион настоящее весеннее тепло. Существенных осадков не предвидится, однако водителям стоит быть внимательными: в ночное и утреннее время возможны туманы, а на отдельных участках дорог еще будет случаться гололедица.

По данным портала Sinoptik, во Львове 3 марта будет пасмурная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от 0 градусов ночью до +9 градусов днем.

Погода во Львове 3 марта

Также со 2 марта, в связи с отсутствием снежного покрова, на метеоплощадках метеостанций Славское и Турка в горах Львовской области снеголавинный сезон объявляется закрытым.

