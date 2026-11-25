Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 25 ноября / © unsplash.com

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В среду, 25 ноября, в Украине сохранится облачная погода с небольшим снегом, гололедом и порывистым ветром.

По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, 25 ноября Левобережье и часть центральных областей Украины будут находиться в холодной части циклона «Wilka», в страну будет продолжать поступать холодный воздух из Скандинавии.

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«В Черкасской области прогнозируются периодические осадки в виде мокрого снега и снега. Температура ночью составит 1–3° мороза, днём 0–2° тепла. Ночью и утром на дорогах гололед — не спешите по скользким автодорогам», — предупреждает синоптик.

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В четверг, 26 ноября, ожидается кратковременная стабилизация погоды: осадков не прогнозируется, временами на небе будут появляться прояснения, «сырость сохранится». По прогнозу синоптика, температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до -4 градусов мороза, днем будет около 0.

«Анализ ведущих прогнозных моделей показывает: с 27 ноября продолжится дальнейшее постепенное погружение в зимнюю стужу. Но оснований настраиваться на экстремальные морозы и интенсивные снегопады пока нет», — отмечает Постригань.

Метеорологическая карта

Синоптики Украинского гидрометцентра сообщают, что 25 ноября погоду в Украине будет определять тыловая часть активного циклона, а давление будет расти. Северо-западный и западный ветер принесет холодный воздух, но плотная облачность сдержит резкие колебания температуры: ночью не даст воздуху сильно остыть, а днем не позволит ему прогреться.

В течение суток будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов, кроме юга, местами пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололед. Скорость ветра составит 7–12 м/с, однако днем по всей стране, за исключением западных, Житомирской и Киевской областей, возможны порывы до 15–18 м/с.

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Температура воздуха ночью и днём будет колебаться от -3 мороза до +3 тепла. На юге днем потеплеет до +1…+6 градусов тепла, а в Карпатах в течение суток ожидается от -4 до -9 градусов мороза.

Погода в Украине 25 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 25 ноября.

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