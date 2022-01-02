В Украину надвигаются снегопады, метели и сильный ветер: прогноз погоды на 3 января

В Украину надвигаются снегопады, метели и сильный ветер: прогноз погоды на 3 января

Днем снег перейдет в дождь.

В ближайшую ночь, 3 января, в Украине ухудшатся погодные условия. В северных, центральных и восточных областях будет идти мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. В Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В южных и западных областях местами небольшие осадки.

Также читайте 1 января стало самым теплым во Львове за все годы наблюдений: чего ждать от погоды дальше

Температура ночью 1-6 градусов мороза, в восточной части 9-14 градусов мороза, в западных областях 0-5 градусов тепла.

Днем в большинстве областей небольшой дождь. Температура 3-8 градусов тепла, на Прикарпатье 10-12 градусов тепла.

Ожидаются порывы западного ветра, 15-20 м/с.

В Киевской области 3 января облачно. Ночью мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура 2-4 градуса мороза. Днем небольшой дождь, температура 5-7 градусов тепла. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 3 января 2022 года / Укргидрометцентр

Во Львове зафиксировали самое теплое первое января за все годы наблюдений

Читайте также: