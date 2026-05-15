В Украину наконец-то идет потепление, но с новым "сюрпризом": синоптики предупреждают об аномальной погоде

Какой будет погода в Украине 15 мая / © unsplash.com

Реклама

С началом следующей недели в Украину станет значительно теплее, однако в ближайшие дни погода еще будет демонстрировать температурные контрасты.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

В Украине в ближайшие дни существенно потеплеет, в частности температура воздуха стремительно начнет подниматься с понедельника во всех областях страны. Однако синоптики предупреждают — что потепление будет неравномерным. Жарче всего будет на Левобережье, где воздух прогреется до 28-31 градусов выше нуля.

Реклама

В свою очередь синоптик Наталья Диденко прогнозирует 15 мая в Украине от +18 до +20 градусов тепла. Как отмечает Диденко, теплее всего будет в западных областях, где воздух прогреется до +20…+24 градусов тепла.

В Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях завтра еще задержится прохладная погода — там столбики термометров не поднимутся выше +16…+19 градусов тепла.

«Дожди пройдут в восточных областях, местами на западе и на севере, отдельные дожди возможны в центре, хотя и не без солнышка. На юге Украины — преимущественно сухо и солнечно», — прогнозирует Диденко.

В то же время синоптик отмечает, что на выходных хорошая синоптическая тенденция распространится на всю страну. В течение субботы и воскресенья в Украине будет царить комфортная и теплая погода — воздух прогреется в пределах от +20 до +24 градусов выше нуля.

Реклама

Кроме того, 15 мая погоду в Украине 15 мая будет определять поле пониженного давления, сообщают в Украинском гидрометцентре.

На востоке, северо-востоке, а также на Закарпатье и Прикарпатье погода будет переменчивой. Преимущественно днем здесь ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины сохранится сухая погода.

Ветер будет дуть западный, в западных областях южный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла выше нуля. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов выше нуля. На северо-востоке страны и в Карпатах будет несколько прохладнее — ожидается от +14 до +19 градусов выше нуля.

Погода в Украине 15 мая / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине до конца недели.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров