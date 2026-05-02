В Украину наконец-то идет потепление, но синоптики предупредили о "сюрпризах": когда испортится погода

Мощный антициклон принесет в Украину долгожданное потепление. Несмотря на плюсовую температуру в эти выходные, синоптики предупреждают о ночных заморозках.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в эти выходные в Украине будет тепло. В субботу, 2 мая, дневная температура воздуха составит от +9 до +13 градусов тепла, в западных областях ожидается от +12 до +16 градусов тепла.

В воскресенье, 3 мая, еще потеплеет: днем воздух прогреется до +12…+17 градусов тепла, на западе столбики термометров будут показывать от +16 до +22 градусов.

Как отмечает синоптик, антициклон обеспечит сухую, преимущественно солнечную погоду в Украине все выходные. Небольшие дожди возможны лишь в субботу в Черновицкой, Херсонской области и в Крыму.

«На неделе в Украине еще потеплеет, до +17+24 градусов, но на следующих выходных температура воздуха снова несколько снизится», — прогнозирует Диденко.

Начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что по данным синоптических карт, атмосфера наконец начала перестраиваться на летний лад. Арктический холод постепенно отступает на восток, освобождая пространство для мощного антициклона «Winfried», который принесет в Украину сухие тропические массы прямо из Северной Африки.

По словам синоптика, ближайшие выходные обещают стать настоящим погодным подарком благодаря влиянию зоны высокого атмосферного давления. По всей территории ожидается сухая и солнечная погода с вполне комфортными дневными показателями в пределах 12-17 градусов тепла. Однако синоптик предостерегает, что несмотря на дневное прогревание, в ночные часы все еще будет сохраняться опасность заморозков от 0 до -3 градусов мороза.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что в Украине 2 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями. День пройдет преимущественно без осадков, однако на юге страны днем возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Однако ночью ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов мороза, в южной части стране температура воздуха составит от +1 до +6 градусов тепла. Температура днем будет колебаться в пределах от +10 до +15 градусов тепла, на крайнем западе страны ожидается до +18 градусов выше нуля.

