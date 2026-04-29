В Украину наконец-то идет тепло: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

Погода в Украине / © pexels.com

Реклама

В Украине уже в ближайшие дни начнет теплеть, а ночные заморозки постепенно будут отступать. Впрочем, завершающий день апреля еще будет прохладным и местами дождливым.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

В среду, 30 апреля, ночью в Украине еще сохранится вероятность заморозков. Днем температура воздуха составит +8…+11 градусов, а на континентальной части юга — +10…+13 градусов.

Реклама

Дожди ожидаются в северных областях, на северо-востоке и в центральной части страны. В то же время на западе, юге и юго-востоке существенных осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный, умеренный или небольшой.

По словам Диденко, 1 мая станет переходным днем от холода к более теплой погоде. А уже 2-3 мая в Украине начнет ощутимо теплеть: днем столбики термометров будут показывать +11…+16 градусов, а в Волынской и Ровенской областях в воскресенье температура может подняться до +17…+20 градусов.

На выходных, 2-3 мая, осадки маловероятны. По предварительным прогнозам, на следующей неделе потепление в Украине только усилится.

Погода в Киеве

В Киеве 30 апреля, по прогнозам, пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+3 градусов, днем — +8…+10 градусов.

Реклама

Напомним, по словам синоптиков, нынешний апрель претендует на статус одного из самых суровых за последние 30 лет из-за длительных периодов холода и снежных аномалий.

Новости партнеров