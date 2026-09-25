В Украину наконец-то наступает потепление, но не везде: синоптики назвали регионы, которые охватит "бабье лето" (карта)

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

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В пятницу, 25 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.

Украинская синоптик Наталья Диденко отмечает, что активный циклон покидает Украину, поэтому 25 сентября в большинстве центральных, восточных и южных областей день пройдет без значительных осадков, с солнечными прояснениями. Небольшие дожди сохранятся лишь на западе, севере и в Винницкой области.

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Днём температура воздуха достигнет +15…+19 градусов тепла, на юге — до +22, а на западе будет прохладнее — в пределах +12…+16 градусов выше нуля, однако ночи останутся холодными по всей стране — температура будет от +5 до +10 градусов тепла.

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По словам руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, в эти выходные в Украине следует ожидать потепления, вызванного антициклоном. Температура воздуха повысится до +18…+20 градусов тепла.

«Осень ещё согреет, а леса после дождей могут порадовать любителей „тихой охоты“, — отмечает синоптик.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 25 сентября в Украине будет облачно с прояснениями. В большинстве областей осадков не ожидается, однако на северо-западе, ночью и на северо-востоке страны местами пройдут небольшие дожди.

В восточных областях ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от +14 до +19 градусов тепла, в Карпатах ожидается от +7 до +12 градусов тепла.

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Погода в Украине 25 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается вкрупных украинских городах 25 сентября.

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