В Украину не пропустили 15 жителей Ближнего Востока, пытавшихся въехать из Беларуси

В Украину не пропустили 15 жителей Ближнего Востока, пытавшихся въехать из Беларуси

Пограничникам иностранцы заявили, что являются туристами и больше всего их интересует Львовский регион.

В Черниговской области из Беларуси в Украину пытались попасть 15 иностранцев.

Об этом информирует Госпогранслужба.

15 жителей Ближнего Востока следовали рейсовым автобусом из Минска. Они пытались пересечь украинскую границу в пункте пропуска на Черниговщине. Пограничникам иностранцы заявили, что являются туристами и больше всего их интересует Львовский регион. Иностранные гости уверяли, что из Львова обязательно вернутся домой.

Однако охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же отправились в Гродненскую область, граничащую с Польшей и Литвой. Также большинство из них имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре-октябре этого года. Это вызвало подозрения у пограничников.

Госпогранслужба решила вернуть путешественников в Беларусь, ведь у них не было оснований для въезда на территорию Украины.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

10 ноября в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

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