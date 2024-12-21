В Украину неожиданно прибыл директор ЦРУ Билл Бернс: о чем говорили с Зеленским

Зеленский заявил, что для Бернса это последний визит в Украину в должности директора ЦРУ.

Украину посетил директор ЦРУ Билл Бернс. Это его последний визит в должности директора американского Центрального разведывательного управления.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в соцсетях.

По словам Зеленского, обычно о таких встречах не сообщают публично. Все их встречи в Украине, Европе, США и других частях света проходили без официального информирования.

"Но сейчас, после последнего визита, стоит сказать открыто. Желаю тебе, Билл, и твоей семье только лучшего. Пусть удача тебя поддерживает. Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверное, еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе", – подытожил глава государства.

Ранее экс-директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что США готовы применить военную силу против России при необходимости.

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