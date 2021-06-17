В Украину незаконно залетел самолет из Румынии: нарушителей задержали

На борту самолета было три человека.

В ночь на 17 июня на территорию Украины незаконно залетел самолет из Румынии.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Факт незаконного пересечения государственной границы пограничники зафиксировали на Буковине. Задержать транспортное средство удалось лишь на аэродроме вблизи Бердичева Житомирской области.

Когда самолет приземлился, на место прибыли правоохранители. Впрочем, нарушители поднялись в воздух, когда заметили правоохранителей. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. Тогда АН-2 снова сел.

На борту самолета было три человека. Их задержали. На борту было обнаружено радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки. Сейчас специалисты выясняют все детали инцидента. Речь идет о правонарушениях по статьям "Нарушение правил международных полетов" "Незаконное пересечение государственной границы Украины".

Как сообщалось, 5 июня, патрульные в районе приграничного населенного пункта Лукашевка Черниговской области, задержал двух россиян. Иностранцы незаконно переплыли пограничную реку Ворсклу. С собой они имели только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне рассказали, что хотели добраться в Одессу, чтобы отдохнуть Черноморском побережье. Мол, решили пересечь границу незаконно через карантинные ограничения.

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