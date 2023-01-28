В Украину отвезли ядовитый арахис из Египта: где его уже обнаружили

На полках магазинов Одессы и области, а также Ивано-Франковской области появился опасный для здоровья орех. В арахисе, привезенном из Египта, было выявлено превышение максимально допустимых уровней афлатоксинов.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы.

"Уведомляем операторов рынка о необходимости изъять его из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии", — отметили в ведомстве.

Афлатоксин-В1 – ядовитое вещество для людей и животных, которое выделяют некоторые виды микроскопических плесневых грибов. Он вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет. При сильном отравлении афлатоксином В1 возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Напомним, в Киеве завершили проверку торговых сетей на наличие опасного печенья румынского производства, которое может вызвать у человека паралич.

Ядовитый спирт, из-за которого погибли десятки людей, до сих пор может быть в продаже

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