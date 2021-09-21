В Украину поступила новая партия вакцины против коронавируса: какой препарат получили

Вакцину CoronaVac доставил ЮНИСЕФ.
В Украину 21 сентября поступила очередная партия вакцины CoronaVac. Украина получила в рамках COVAX 159 тысяч доз препарата.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Минздраве объяснили, что вакцина против COVID-19 от китайского производителя Sinovac под названием CoronaVac (Vero Cell Инактивированная) одобрена ВОЗ для экстренного использования, а следовательно, продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.
Также украинцам напомнили, что как и другие вакцины и товары в пределах COVAX, Украина получает партию CoronaVac бесплатно.
Доставил эту партию вакцины Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В общем уже ЮНИСЕФ доставил 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.
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