В Украину поступила новая партия вакцины против коронавируса: какой препарат получили

В Украину поступила новая партия вакцины против коронавируса: какой препарат получили

Вакцину CoronaVac доставил ЮНИСЕФ.

В Украину 21 сентября поступила очередная партия вакцины CoronaVac. Украина получила в рамках COVAX 159 тысяч доз препарата.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Минздраве объяснили, что вакцина против COVID-19 от китайского производителя Sinovac под названием CoronaVac (Vero Cell Инактивированная) одобрена ВОЗ для экстренного использования, а следовательно, продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Также украинцам напомнили, что как и другие вакцины и товары в пределах COVAX, Украина получает партию CoronaVac бесплатно.

Доставил эту партию вакцины Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). В общем уже ЮНИСЕФ доставил 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине за последние три месяца подавляющее большинство госпитализированных с коронавирусом были без прививки. Таких пациентов — 98.1%.

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