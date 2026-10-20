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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину идет антициклон: синоптики рассказали, где ожидается потепление до +21 и будут ли дожди

Воздушные массы с Балкан обеспечат украинцам сухую и тёплую погоду, вытеснив серию влажных южных циклонов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Осень

Осень / © pexels.com

В Украину приближается антициклон «Gerhard», который вытеснит серую сырость и принесет солнечную и по-сентябрьски тёплую погоду с температурой до +21 градуса.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что «период серой туманной сырости закончился». По его словам, синоптическая обстановка меняется

«Последний из серии южных циклонов теряет активность, и доминирующим фактором в формировании погоды в нашем регионе на длительный период становится антициклон «Gerhard». Он обеспечит ясную, по-сентябрьски тёплую погоду, а приятным бонусом станет больше солнечных часов», — сообщает синоптик.

Во вторник, 20 октября, атмосферные фронты с юга принесут дожди на Правобережье и на юг страны. При этом в этот день будет довольно тепло: ожидается от +14 до +19 градусов тепла.

Постригань отмечает, что к концу этой недели поступление арктического холода в Украину прекратится. Ветровые потоки и в дальнейшем будут переносить тёплые воздушные массы, поступающие с Балканского полуострова и из Средиземноморья.

Существенных осадков в этот период не ожидается. Ночью столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов тепла, а днём температура воздуха будет подниматься до +13…+18 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 20 октября облачную погоду с прояснениями.

«На Правобережье, в Херсонской области и Крыму — умеренные, в юго-западной части страны местами сильные дожди, на остальной территории без осадков», — сообщают синоптики.

Ночью и утром в Карпатах и на востоке страны местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Дневная температура воздуха, как ожидается, составит от +13 до +18 градусов выше нуля, в Закарпатье и на юге страны будет немного теплее — там ожидается до +21 градуса тепла.

Погода в Украине 20 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 20 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода 20 октября в крупных городах Украины.

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