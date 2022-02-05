В Украину прибыл груз боеприпасов из Дании: величественная посадка "Мрии" (видео)

В Украину прибыл груз боеприпасов из Дании: величественная посадка "Мрии" (видео)

За посадкой самолета-гиганта во время снегопада наблюдали десятки человек.

В субботу, 5 февраля, транспортный самолет Ан-225 "Мрия" вернулся в Украину из Дании. Его посадку в аэропорту Гостомель (Киевская область) наблюдали десятки человек.

Величественное видео приземления самолета-гиганта публикуют очевидцы в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, что "Мрия" совершает посадку во время снегопада, поэтому приближение к посадочной полосе выглядело особенно эпическим.

По информации правозащитника Сергея Наумовича, прибывший из Дании самолет доставил вооружение для нужд ВСУ.

О военной помощи на борту Мечты написал также волонтер Юрий Мысягин.

Официального подтверждения этой информации пока не было.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила о готовности предоставить Украине оружие и военное оборудование.

Читайте также: