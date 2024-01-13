В Украину прибыл новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне: первые фото

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне утром 13 января прибыл в Киев.

Министр иностранных дел Франции Сежурне прибыл в Киев. Это его первый официальный визит в Украину.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

"Стефан Сежурне прибыл в Киев для своей первой поездки на место событий, чтобы продолжить французскую дипломатическую деятельность и подтвердить приверженность Франции своим союзникам и гражданскому населению", — пишет пресс-служба ведомства.

Министр иностранных дел Франции Сежурне в Украине/Фото: МИД Франции

Глава МИД Украины Кулеба вместе с Сежурне почтили память погибших у стены памяти на Михайловской площади и возложили цветы.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Напомним, накануне, 12 января, в Украину приезжал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Президент Украины Владимир Зеленский и Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Читайте также: