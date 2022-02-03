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В Украину прибыл уже седьмой самолет с военной помощью от США

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В Украину прибыл уже седьмой самолет с военной помощью от США

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

В этот раз США передали 85 тонн военных грузов для ВС Украины.

В четверг, 3 февраля, в Киев прибыл очередной – седьмой – самолет с военной помощью от США.

Об этом свидетельствует портал Flightradar24, который в реальном времени позволяет наблюдать за маршрутами воздушных судов.

Как отмечается на сайте портала, седьмой самолет авиакомпании Western Global Airlines с военной помощью приземлился в Киеве в 11:15. Воздушное судно следовало с авиабазы Dover, расположенной в штате Делавар. Рейс длился в течение 8 часов, и ближе к обеду самолет приземлился в украинском аэропорту.

Официальной информации от оборонных ведомств двух стран пока нет. По данным СМИ, на этот раз США передало 80 тонн военных грузов для Вооруженных сил Украины.

ОБНОВЛЕНО

Министр обороны Украины сообщил на странице Twitter, что в Киев прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США. "Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Замечательные новости, и самое важное - это не конец! Продолжение следует", - написал министр.

Напомним:

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