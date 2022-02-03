В Украину прибыл уже седьмой самолет с военной помощью от США

В Украину прибыл уже седьмой самолет с военной помощью от США

В этот раз США передали 85 тонн военных грузов для ВС Украины.

В четверг, 3 февраля, в Киев прибыл очередной – седьмой – самолет с военной помощью от США.

Об этом свидетельствует портал Flightradar24, который в реальном времени позволяет наблюдать за маршрутами воздушных судов.

Как отмечается на сайте портала, седьмой самолет авиакомпании Western Global Airlines с военной помощью приземлился в Киеве в 11:15. Воздушное судно следовало с авиабазы Dover, расположенной в штате Делавар. Рейс длился в течение 8 часов, и ближе к обеду самолет приземлился в украинском аэропорту.

Официальной информации от оборонных ведомств двух стран пока нет. По данным СМИ, на этот раз США передало 80 тонн военных грузов для Вооруженных сил Украины.

ОБНОВЛЕНО

Министр обороны Украины сообщил на странице Twitter, что в Киев прибыл седьмой самолет с 85 тоннами военной помощи от США. "Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз - 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Замечательные новости, и самое важное - это не конец! Продолжение следует", - написал министр.

The 7th bird landed in Boryspil! On this time - 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly - this is not the end! To be continued @WhiteHouse @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense @ArmedForcesUkr pic.twitter.com/mu6CRVFXR6 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 3, 2022

Напомним:

22 января в Украину прибыла первая партия американского летального оружия , в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть военной помощи Соединенных Штатов – это более 80 тонн оружия для украинской армии.

, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января – – это более 80 тонн оружия для украинской армии. В третьей партии военной помощи из США, прибывшей в Киев 25 января, Украина, в частности, получила 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

28 января прибыл четвертый самолет с помощью США. Тогда привезли 81 тонну патронов разного калибра.

31 января в Украину прибыла пятая "птичка" из США: американцы привезли 84 тонны боеприпасов, а 1 февраля — шестое воздушное судно.

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