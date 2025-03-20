В Украину прибыла новая партия истребителей F-16 — Зеленский

Дополнительные истребители F-16 уже в Украине. А то, что россияне рассказывают о сбитии, является ложью.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время Zoom-брифинга для журналистов 19 марта.

"Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Россияне врут, что они что-то там сбили, ничего они не сбили. А хорошая новость — несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", — сказал он.

Напомним, 19 марта ряд российских пропагандистских СМИ распространил информацию о якобы сбитии F-16 в Сумской области. Однако, по словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, такие заявления россиян являются очередной пропагандой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.