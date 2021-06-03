В Украину прибыла очередная партия вакцины против COVID-19: какой препарат получила Украина

Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.

В четверг, 3 июня, в Украину прибыла новая партия вакцины "AstraZeneca". В страну прибыли еще 705 600 доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной "CoviShield/AstraZeneca".

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В частности, вакцинируют медиков и работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+.

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Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественные деятели.

Отмечается, что это уже четвертая поставка вакцин от COVID-19 в Украине в пределах COVAX.

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал контракт на поставку вакцины от COVID, а также пообещал за 100 дней провести 10 миллионов прививок.

Сейчас в Украине прививают четырьмя вакцинами. Это американо-немецкий "Pfizer-BioNTech", индийский "CoviShieldl", китайский "CoronaVac" и южнокорейская "AstraZeneca".

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