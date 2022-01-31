В Украину прибыла "пятая птичка" из США: американцы привезли 84 тонны боеприпасов

Представитель Пентагона Джон Кирби на сегодняшнем брифинге подтвердил, что в ближайшие дни в Украину отправится еще один рейс с военной помощью.
Вечером 31 января в Украину прибыла очередная партия с военной помощью от Соединенных Штатов.
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.
"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра! В ближайшие дни ждем очередного груза оборонительного оружия от наших друзей из США", — написал Резников на своей странице в Twitter.
The 5th bird in Kyiv! Другие 84 tons ammunition of diversos calibers! В понедельник пять дней мы мешкаем для последнего срока Defense weaponry from the friends from the USA! @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hkUD0TwNN6– Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 31, 2022
"Пятая партия является частью помощи в общем размере 200 млн долл., которая была согласована США в связи с растущей угрозой России", — уточнило Посольство Украины в Штатах.
В свою очередь спикер Пентагона Джон Кирби на сегодняшнем брифинге подтвердил, что в ближайшие дни в Украину отправится еще один очередной рейс с военной помощью.
"В ближайшие дни будут другие (партии вооружения — Ред.)", — отметил он.
Напомним, что в Украину прибыли четыре самолета с американским вооружением.
- 22 января в Украину прибыла первая партия американского летального оружия, в том числе около 90,7 тысячи кг летального оружия и боеприпасов, а 23 января – вторая часть военной помощи Соединенных Штатов – это более 80 тонн оружия для украинской армии.
- В третьей партии военной помощи из США, прибывшей в Киев 25 января, Украина, в частности, получила 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
- 28 января прибыл четвертый самолет с помощью США. Тогда привезли 81 тонну патронов разного калибра.