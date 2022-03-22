В Украину прибыли два автопоезда с медицинским грузом из Франции

В Украину прибыли два автопоезда с медицинским грузом из Франции

В частности, в страну прибыло медицинское оборудование и медикаменты.

В рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" из Франции в Украину прибыли два грузовых автопоезда с гуманитарным грузом медицинского назначения весом 26 тонн.

Об этом сообщило Командование объединенных сил ВСУ.

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Груз собран во Франции и передан в Украину Ассоциацией "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина". Международные перевозки груза осуществили украинские автомобильные перевозчики. В состав гуманитарной помощи входит медицинское оборудование, медикаменты, дезинфицирующие средства и медицинские расходники для военных госпиталей, а также гражданских медицинских учреждений.

"За период работы наш проект охватил своей деятельностью 55 медицинских учреждений, подавляющее количество которых расположено вблизи линии столкновения. В медучреждения передано более 203 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения", — рассказал основатель инициативы, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам Наева, что в течение 2021 года в Украину из Франции в рамках проекта "Помощь Восток" в целом поступило более 83 тонн гуманитарной помощи на сумму свыше 29 млн грн. Помощь доставлена в 25 медицинских учреждений, как в районе проведения операции Объединенных сил, так и в других регионах страны.

"В настоящее время деятельность проекта "Помощь Восток" продолжает функционировать. В Украину из Франции уже следуют новые автопоезда с гуманитарными грузами для медицинских учреждений, приближенных к району боев с российскими оккупантами, а также для гражданского населения", — подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщалось, В Украине был создан портал гуманитарной помощи Help.gov.ua для всех желающих поддержать страну во время войны с Россией. На сайте есть информация о том, как и кому отправить гуманитарный груз, как правильно перевести деньги в поддержку ВСУ или мирным жителям, пострадавшим от вторжения РФ. Также на портале есть контакты иностранных и украинских хабов.