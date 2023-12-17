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В Украину прибыли мощные самоходные минометы Rak из Польши: чем они особенные

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Украину прибыли мощные самоходные минометы Rak из Польши: чем они особенные

Самоходные минометы Rak / Фото: Википедия

Украинские минометчики смогут вести огонь, находясь под защитой стальной брони машины.

В Украину прибыли самоходные минометы Rak из Польши в количестве 24 единиц.

Об этом сообщил военный аналитик BILD Юлиан Рипке, передает телеигра-канал.

По его словам, 120-мм минометы Rak установлены на бронированную колесную платформу. Поставить эти машины Варшава обещала Киеву еще в марте. Они могут вести навесной огонь с расстояния до 12 км.

"Эти машины помогут спасти жизнь украинских минометчиков, поскольку смогут вести огонь, находясь под защитой стальной брони. После стрельбы самоходный миномет может быстро покинуть позицию и отойти на безопасное расстояние", — сообщил аналитик.

Он добавил, что на Rak уже установили противодронную защиту в виде железной сетки над башней.

Кратко об особенностях Rak

Самоходные минометы Rak – это вариант самоходного миномета SMG 120 "Rak" на гусеничном шасси немецкого БТР "Marder". В сентябре 2021 года польская машиностроительная компания Huta Stalowa Wola представила новую версию самоходного 120-мм гусеничного миномета M120G Rak.

Тактико-технические характеристики:

  • Калибр, мм: 120
  • Боекомплект, шт: 46
  • Максимальное расстояние, км: 12
  • Переход в боевое положение, с: 30
  • Время ухода с огневой позиции, с: 15

Напомним, Финляндия будет производить боеприпасы для ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1502
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