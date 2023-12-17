В Украину прибыли мощные самоходные минометы Rak из Польши: чем они особенные

Украинские минометчики смогут вести огонь, находясь под защитой стальной брони машины.
В Украину прибыли самоходные минометы Rak из Польши в количестве 24 единиц.
Об этом сообщил военный аналитик BILD Юлиан Рипке, передает телеигра-канал.
По его словам, 120-мм минометы Rak установлены на бронированную колесную платформу. Поставить эти машины Варшава обещала Киеву еще в марте. Они могут вести навесной огонь с расстояния до 12 км.
"Эти машины помогут спасти жизнь украинских минометчиков, поскольку смогут вести огонь, находясь под защитой стальной брони. После стрельбы самоходный миномет может быстро покинуть позицию и отойти на безопасное расстояние", — сообщил аналитик.
Он добавил, что на Rak уже установили противодронную защиту в виде железной сетки над башней.
Кратко об особенностях Rak
Самоходные минометы Rak – это вариант самоходного миномета SMG 120 "Rak" на гусеничном шасси немецкого БТР "Marder". В сентябре 2021 года польская машиностроительная компания Huta Stalowa Wola представила новую версию самоходного 120-мм гусеничного миномета M120G Rak.
Тактико-технические характеристики:
- Калибр, мм: 120
- Боекомплект, шт: 46
- Максимальное расстояние, км: 12
- Переход в боевое положение, с: 30
- Время ухода с огневой позиции, с: 15
Напомним, Финляндия будет производить боеприпасы для ВСУ.
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