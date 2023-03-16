В Украину прибыли первые французские колесные танки AMX-10 RC – министр обороны Франции

По словам министра, некоторые из этих танков уже отправились на фронт.

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что в Украину "только прибыли" обещанные легкие колесные танки AMX-10 RC.

Свое заявление чиновник сделал 15 марта, сообщает Le Figaro.

Французский министр не указал количество прибывших в Украину танков. В то же время, он сказал, что некоторые из бронемашин уже отправились на передовую.

Заметим, что согласно обещаниям Лекорню, эти машины должны были быть доставлены в Украину еще в конце февраля. Тогда министр тоже не ответил на вопрос о количестве танков, сказав, что не хочет "давать никакую стратегическую для России информацию".

О решении Франции передать Украине AMX-10 RC, а также БТР Bastion стало известно в начале января. Тогда украинский президент Владимир Зеленский лично поблагодарил за это своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

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